Após classificação para a semifinal, Mbappé revela desejo no PSG: "Meu sonho é ganhar a Champions"

Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain carimbou sua vaga na semifinal da Liga dos Campeões. O clube francês goleou o Barcelona, na Espanha, por 4 a 1, após ser derrotado em casa pelo placar de 3 a 2. Autor de dois gols na partida de volta, Kylian Mbappé, atacante do PSG, projetou a sequência da equipe na competição e revelou sonho de ser campeão do torneio internacional.

"Meu sonho é ganhar a Liga dos Campeões com o PSG. Nesta noite, ganhamos de uma grande equipe e vamos tentar chegar a Wembley (palco da final). Fizemos um grande jogo em equipe, em coletivo. Trabalhamos durante seis dias desde a primeira partida com a ideia de que íamos conseguir, de que íamos vencer aqui (em Barcelona). É um grande dia para todos no clube", pontou o camisa 7, em zona mista.