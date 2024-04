Palmeiras x Fla no Allianz terá capacidade reduzida por show do Soweto

O Palmeiras divulgou hoje (16) informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Por conta da montagem de um palco em frente ao Gol Norte, o estádio terá capacidade reduzida de 25% a 30%.

O clube informou que o Gol Norte vai incorporar, nesta partida, uma parte da Central Leste fim de garantir o benefício concedido pelo Avanti a seus adeptos. Já o setor Superior Norte não funcionará neste jogo. O Allianz receberá o show da banda Soweto nos dias 19 e 20 de abril, sexta-feira e sábado, respectivamente, às vésperas do jogo.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam no próximo domingo, dia 21 de abril, às 16 horas (de Brasília). A pré-venda dos ingressos abre nesta quarta-feira, às 12 horas. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Já a venda geral acontece a partir das 10 horas de sexta-feira. Os bilhetes são comercializados pelo site www.ingressospalmeiras.com.br.