Al Ain x Al-Hilal: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Champions da Ásia

CAMPANHA NA COMPETIÇÃO

Al Ain - 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate - eliminou o Al-Nassr nas quartas de final

Al-Hilal - 9 vitórias e 1 empate - eliminou o Al-Ittihad nas quartas de final

Whenever Al Ain and Al Hilal face off in the #ACL, it's always an entertaining encounter! ? pic.twitter.com/UbtL2v758L

? #ACL (@TheAFCCL) April 15, 2024