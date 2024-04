Tite elogia arbitragem em vitória do Flamengo contra o Atlético-GO

? Flamengo (@Flamengo) April 14, 2024

Além disso, o jogo foi recheado de polêmicas, principalmente nas expulsões dos goianos e o pênalti marcado para o Flamengo no fim. Porém, o técnico Tite fez questão de elogiar as decisões do árbitro.

"Vi todos os lances. Foram corretas. Com exceção da que eu não vi, que foi da ofensa do Jair Ventura, um jogo acidentado muito difícil de apitar. Porém, das decisões das quais eu vi pegando as imagens elas foram corretas, a favor e contra", disse.

Tite falou sobre a atuação dos cariocas. O comandante criticou o gramado do Serra Dourada.

"Quando nós chegamos no intervalo a gente sabia que a necessidade era de continuar produzindo e empurrando o adversário para trás e buscar o segundo gol. Inclusive coloquei que administrar o jogo nós já tínhamos aprendido que não era dessa forma. O gramado dá para ser melhor para ter um espetáculo melhor. Não dá para ter um Serra Dourada assim. Faz tempo, mas eu joguei aqui. Serra Dourada era um prazer vir aqui. Agora, a bola pipoca e a qualidade do jogo trava mais", declarou.

O Flamengo volta a campo pela Série A nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o São Paulo, no Maracanã.