Tande, ídolo do vôlei, manda recado após infarto: "Comecei a descuidar da saúde"

"Fique atento aos sinais, ele me deu, volta e meia, vários sinais, como falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e sentindo dor no ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance, estou voltando, semana que vem estou voltando direto, fiquem com Deus", finalizou.

Durante a carreira como jogador, Tande, além de ter sido campeão olímpico, conquistou também a Liga Mundial de Vôlei em 1993. Após deixar as quadras, se tornou comentarista, apresentador de programas esportivos e palestrante motivacional. Por fim, em 2019, criou o livro "A vida é um jogo", o qual conta sua caminhada enquanto jogador.