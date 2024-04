Sem Dinenno e Rafael Cabral, Cruzeiro divulga relacionados para encarar o Fortaleza; veja lista

O atacante Juan Dinenno foi submetido a exames que apontaram edema muscular na região adutora da coxa esquerda. Além disso, o atleta teve diagnosticada fratura nos ossos do nariz, decorrente de um trauma sofrido na partida contra o Alianza-COL.

Para ambos os casos, a indicação... pic.twitter.com/nF7JyRPFjx

Outro jogador que não está presente na lista de Seabra é Juan Dinenno, mas não por opção técnica. O atacante, que já havia ficado de fora da partida do último domingo, foi diagnosticado com dois problemas físicos que precisará tratar.

Exames confirmaram um edema muscular na região adutora da coxa esquerda do atacante, que também sofreu uma fratura nos ossos do nariz devido a trauma sofrido no duelo da competição internacional. O atleta fará tratamento conservador sob os cuidados do departamento médico do clube.