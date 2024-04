Palmeiras tem semana com volta a Barueri e jogo contra o Flamengo; veja programação

O Palmeiras venceu o Vitória por 1 a 0 em duelo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, em Salvador (BA). Defendendo o título brasileiro, os comandados do técnico Abel Ferreira terão pela frente uma sequência de jogos válidos pela competição nacional.

Depois de um mês a equipe terá que voltar a disputar um jogo na Arena Barueri, quando faz sua estreia como mandante. Na quarta-feira, o Verdão enfrenta o Internacional, às 20 horas (de Brasília), pela segunda rodada. O Alviverde solicitou a mudança do local do jogo porque o Allianz Parque receberá, no dia anterior, o show da banda Jonas Brothers.

Já no final de semana, disputa um clássico interestadual com o Flamengo, diante de sua torcida, no Allianz Parque. O jogo da terceira rodada acontece no domingo, dia 21 de abril, às 16 horas. No último embate entre as equipes, o Verdão levou a pior e foi derrotado por 3 a 0, no Maracanã, no Brasileiro de 2023.