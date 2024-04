Palmeiras se reapresenta após vitória no Brasileirão e inicia preparação para pegar o Internacional

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, e deu início à preparação para o jogo contra o Internacional. No último domingo, o Verdão venceu o Vitória por 1 a 0, no Barradão, em Salvador.

Os titulares da partida contra o Vitória fizeram atividades de recovery na parte interna do centro de excelência, enquanto o restante foi a campo e realizou trabalhos técnicos. Parte da atividade contou com a presença do atacante Dudu, que iniciou nova fase de recuperação da cirurgia no joelho direito.

Na estreia do Brasileirão, o técnico Abel Ferreira decidiu preservar alguns de seus titulares. O zagueiro Gustavo Gómez e o volante Aníbal Moreno sequer viajaram. Ambos, porém, participaram das atividades. Zé Rafael, que desfalcou a equipe alviverde nos últimos dois jogos por conta de virose e lombalgia, também treinou.