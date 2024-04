Palmeiras acerta contratação do meia-atacante Felipe Anderson; veja detalhes

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira a contratação de mais um reforço para a temporada de 2024. Trata-se do meia-atacante Felipe Anderson, de 31 anos, que defende a Lazio, da Itália, atualmente.

Sem chegar a um acordo por renovação com o time italiano, Felipe Anderson assinou um pré-contrato com o Verdão e se apresenta ao clube a partir de julho, após a abertura da janela internacional de transferências. O contrato com o Alviverde começa no dia 1º de julho, com validade até 31 de dezembro de 2027.

Felipe Anderson foi revelado pelo Santos e estreou profissionalmente em 2010, aos 17 anos. O meia ganhou destaque em 2012, quando somou 41 jogos, seis gols e oito assistências. No clube alvinegro, fez parte do elenco bicampeão paulista em 2011 e 2012, da Copa Libertadores de 2011 e da Recopa Sul-Americana de 2012.