Mourinho pode estar de volta à Premier League na próxima temporada

Desde sua saída conturbada da Roma em 2023, o técnico português José Mourinho continua sem clube e seu destino pode ser uma volta inesperada à Premier League.

Segundo o portal TeamTalk, o West Ham valoriza uma possível troca de seu atual treinador, David Moyes, e vê Mourinho como um dos principais candidatos ao cargo.

Os "Hammers" têm lidado com oscilações no Campeonato Inglês na atual temporada. Ocupando a oitava colocação, o time de Londres conta com um estilo de jogo pragmático, mas característico de David Moyes, o que não tem gerado boa repercussão, principalmente com a derrota na partida de ida das quartas de final da Liga Europa, contra o Bayer Leverkusen, por 2 a 0.