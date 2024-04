Marcos Braz rebate nota do Atlético-GO em relação à arbitragem: "Não é conexa"

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, rebateu a nota de repúdio do Atlético-GO e as críticas do presidente Adson Batista em relação à arbitragem da partida deste domingo. O Rubro-Negro venceu o Dragão por 2 a 1, no Serra Dourada, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

"Se você for buscar os lances no jogo, a nota não é conexa. Não tem nenhum ponto que seja plausível de entender que seria verdadeira essa nota. Logo no começo do jogo você vê o pé na cara do Ayrton (Lucas). Numa das Recopas, o Arão fez aquilo sem querer, não viu que o jogador estava chegando, e foi expulso com cinco minutos de jogo em uma competição internacional. O lance do Bruno Henrique, que às vezes na televisão acha que não teve o contato, teve o contato e muito. Foi pênalti. Rasgou a boca dele. O Léo Pereira fez o que fez, e o juiz deu o pênalti. São acusações sérias, de maneira que deve, mais na frente, ter que provar, mas é um problema deles (Atlético-GO) e da CBF", disse Braz, em entrevista ao podcast Mundo GV.

Na coletiva após o jogo, Adson Batista disse que a "máfia do apito" esteve presente na partida. Marcos Braz não concordou com a fala do presidente do Atlético-GO e afirmou que o Flamengo não foi beneficiado em nenhum lance na partida.