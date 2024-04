Flamengo vai lançar livro que conta bastidores da gestão de Eduardo Bandeira de Mello

O Flamengo vai lançar o livro "Paixão e Sucesso - A Gestão que Transformou um Clube", que conta bastidores inéditos sobre a gestão de Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Rubro-Negro durante os anos de 2013 e 2018. A obra, produzida pela Editora Lux, tem como foco mostrar detalhes sobre um dos piores períodos da história do clube, atolado em dívidas na época.

"Queríamos documentar o legado de um período único do clube e contribuir para o debate de forma técnica e baseado em fatos e dados. Este não é um livro político, não queremos este peso, e sim, mostrar como o Flamengo saiu de uma situação complicada para reocupar um lugar de destaque no futebol brasileiro e sul-americano, baseado em um modelo de negócio que tem a torcida como bem maior", destacam os organizadores da obra Pedro Iootty, sócio emérito do Flamengo, e os economistas Fabio Giambiagi e Rodrigo Madeira.

Com prefácio escrito por Eduardo Bandeira de Mello, contracapa do escritor Ruy Castro, e orelhas pelo ex-diretor do Banco Central, Afonso Bevilaqua, o livro ainda conta com 16 autores, que assinam os 13 capítulos da obra, dividida em 4 blocos temáticos, e onde são revelados detalhes inéditos do processo de transformação do clube.