"Estamos convencidos de que vamos virar", diz Luiz Enrique sobre jogo de volta da Champions

Luis Enrique ainda lamentou o fato de não poder retornar ao Camp Nou, onde foi muito feliz comandando o clube espanhol.

"Eu gostaria de jogar no Camp Nou, assim como todos os torcedores do Barcelona. Me traz boas lembranças, já que joguei aqui os Jogos Olímpicos. Quero sempre jogar contra os melhores jogadores nos melhores estádios", finalizou.

A partida válida pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões, diante do Barcelona de Xavi, será disputada nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha. Em caso de empate no agregado, a decisão irá para a prorrogação. No entanto, se a igualdade persistir, a vaga será decidida nos pênaltis.