Em seu retorno, Pituca se consolida como capitão e um dos principais jogadores do Santos

Somando as duas passagens, Pituca possui 167 partidas com a camisa do Santos, com nove gols e oito assistências.

O jogador assinou contrato com o Santos até o fim de 2027 e escolheu voltar em um dos piores - quiçá o pior - momento da história do clube. Pituca e o Peixe estreiam na Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, contra o Paysandu. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 20h (de Brasília).