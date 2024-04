Delegação do Fluminense desembarca em Salvador para jogo contra o Bahia

CHEGAMOS, SALVADOR! O #TimeDeGuerreiros já está na capital baiana para a segunda rodada do @Brasileirao!

O Fluminense estreou na competição com empate em 2 a 2 contra o RB Bragantino, no último sábado, no Maracanã. Lima marcou os dois gols do Tricolor Carioca na partida.

O Bahia, por sua vez, busca contra o Fluminense conquistar sua primeira vitória no Brasileirão. O Tricolor de Aço perdeu de 2 a 1 para o Internacional na primeira rodada, em jogo que ocorreu no Beira-Rio, também no sábado.