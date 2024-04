Corinthians faz consulta por Alex Santana, estuda troca e corre contra tempo

O Corinthians consultou o Athletico-PR e buscou informações a respeito do volante Alex Santana. O negócio, porém, tende a ser difícil para o time do Parque São Jorge.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, os clubes dialogam e até estudam uma troca de jogadores. O nome do atacante Gustavo Mosquito, que perdeu espaço no Corinthians, foi envolvido nas tratativas, que ainda estão em estágio inicial. Há o interesse de ambos os lados nos atletas citados.

O desejo do Timão, entretanto, deve esbarrar no técnico Cuca. Em rápido contato com a Gazeta Esportiva, o atual treinador do Furacão disse que "não há chances" de Alex Santana deixar a equipe. Ele avalia o atleta como uma peça importante do time.