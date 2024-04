Corinthians anuncia saída da atacante Miriã; veja detalhes

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a saída da atacante Miriã, que defendeu o Timão por três temporadas. O clube informou que aceitou uma proposta de negociação a pedido da jogadora, mas não divulgou o destino.

O time do Parque São Jorge manterá um percentual dos direitos econômicos da atleta visando uma venda futura. Ela perdeu espaço no Corinthians com a saída de Arthur Elias e a chegada do técnico Lucas Piccinato.

Miriã estava no clube desde o início de 2021. Ela fez parte do elenco multicampeão das Brabas e conquistou 11 títulos pelo Timão. No total, marcou 15 gols em 57 partidas.