Com recusa de Douglas Souza, Bernardinho faz 1ª convocação da Seleção para Liga das Nações de Vôlei

"Boa noite pessoal. Há pouco foi divulgada a notícia da minha convocação para a Seleção Brasileira. Quero informar que a minha decisão de não voltar para a Seleção já havia sido tomada desde os jogos Olímpicos de Tóquio e não mudou. Eu já havia informado a CBV desta decisão. Sou imensamente grato a todos que torcem por mim e me apoiaram neste tempo que estive com a nossa Seleção", escreveu Douglas em publicação nos stories do Instagram.

O ponteiro concluiu: "Agradeço aos meus treinadores e companheiros de Seleção por este tempo em que estivemos juntos e conquistamos tantas vitórias mas meu ciclo com a camisa da Seleção já foi encerrado. Sigo agora somente com meu clube e desejando muito sucesso para a Seleção Brasileira de vôlei".

Douglas Souza recusa convocação para a VNL 2024 (Foto: Reprodução/Instagram)

A primeira lista de Bernardinho conta com atletas de equipes que já foram eliminadas da Superliga masculina de vôlei, como Itambé Minas e Sada Cruzeiro. Já duas ausências notáveis são do líbero Thales e do oposto Wallace, que estiveram em Tóquio 2021.

Os demais jogadores que ainda disputam a competição nacional, junto aos atletas que atuam no exterior, devem ser convocados em breve.

A Liga das Nações é a última competição internacional que o Brasil jogará antes dos Jogos Olímpicos de Paris, que terão início em julho deste ano. Os brasileiros estrearão no dia 21 de maio contra Cuba, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A última vez que o time conquistou o torneio foi em 2021.