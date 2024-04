Com gol contra o Cuiabá, Pablo se consolida entre os dez maiores artilheiros da história do Athletico-PR

A estreia do Athletico-PR no Campeonato Brasileiro de 2024 foi próxima da perfeição: venceu o Cuiabá por 4 a 0 na Ligga Arena e somou três pontos. A tarde de domingo foi ainda mais especial para o atacante Pablo, que atingiu uma importante marca com a camisa do Furacão.

Pablo foi quem abriu a goleada sobre o rival mato-grossense no Paraná. Com o tento marcado, o centroavante chegou aos 70 gols defendendo as cores do Athletico-PR e entrou no top 10 de artilheiros históricos do clube.

Neste momento, Pablo é o décimo jogador da história do Furacão que mais foi às redes. Com os três gols marcados nos últimos três jogos, o atleta ultrapassou a marca do meio-campista Rui Gottardi, que esteve no elenco de 1949 e balançou as redes 68 vezes.