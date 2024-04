Champions define primeiros semifinalistas: Barça recebe PSG e Atlético de Madrid encara Dortmund

Com o anúncio de que não continuará no PSG no final da temporada, todos os olhos estão voltados para o atacante francês, que é a esperança de vitória na terça.

Prova de resistência em Dortmund

Na outra partida do dia, o Atlético de Madrid tentará manter o fôlego contra o Borussia Dortmund no duelo em que também enfrentará a grande torcida alemã no Signal Iduna Park.

O time de Diego Simeoni venceu o jogo de ida por 2-1, mas teve a oportunidade de uma vitória mais elástica.

"Teremos que sofrer lá, disputar o jogo e vencer. Temos nível para avançar para as semifinais", disse o atacante Antoine Griezmann, eleito o melhor jogador da partida na última quarta-feira.

Com seis gols no campeonato, o francês está empatado com seu compatriota Mbappé e Erling Haaland (Manchester City) no segundo lugar da artilharia da Champions, atrás apenas de Harry Kane (Bayern de Munique), que tem sete gols marcados.