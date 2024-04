CEO do Bayer Leverkusen diz que Xabi Alonso poderá um dia treinar o Real Madrid

Em entrevista concedida ao diário AS, da Espanha, após a conquista do Campeonato Alemão, o CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Carro, revelou a possibilidade de o técnico Xabi Alonso treinar o Real Madrid no futuro.

"É possível que em algum momento da sua carreira como treinador acabe por dirigir o Real Madrid, sim." disse Fernando ao ser perguntado sobre os rumores.

Na reta final de uma temporada "mágica" sob o comando técnico de Xabi, o Leverkusen já se sagrou campeão alemão pela primeira vez em sua história com cinco jogos de antecedência. A equipe chamou a atenção de toda Europa por não ter perdido ainda na temporada 23/24, estando também com a classificação encaminhada para as semifinais da Europa League.