CBF divulga data e horário do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou que o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil ocorrerá na próxima quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O evento terá transmissão ao vivo da CBF TV.

Os 32 times classificados para esta fase serão divididos em dois potes, com base em sua classificação no ranking nacional de clubes. Os times de um pote enfrentarão os de outro, com a ordem dos mandos de campo também a ser sorteada.