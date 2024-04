Brasileira Kamilla Cardoso é a terceira escolha geral no Draft da WNBA e jogará pelo Chicago Sky

Além de ter chamado a atenção pela regularidade em quadra ao longo do torneio, Kamilla ainda brilhou na decisão contra Iowa. A pivô foi eleita a melhor jogadora da final após anotar um duplo-duplo de 15 pontos e 17 rebotes, além de ter conseguido três tocos.

Kamilla Cardoso se tornará a 16ª brasileira a atuar na principal liga americana de basquete feminino e é a segunda a ser escolhida no Draft vindo de uma faculdade americana. A primeira foi Stephanie Cardoso, que no ano passado foi selecionada pelo Washington Mistics, mas trocada pouco depois para o Dallas Wings.

A pivô também acumula passagens pela Seleção Brasileira feminina de basquete. Recentemente, atleta esteve em quadra vestindo a Amarelinha na disputa do Pré-Olímpico, que ocorreu em fevereiro deste ano em Belém, no Pará. Antes, porém, já grantiu medalhas de ouro no Sul-Americano de Basquete de 2022 e na AmeriCup de 2023, além de um bronze na AmeriCup de 2021.