Bahia x Fluminense: veja onde assistir, prováveis escalações e informações do jogo pelo Brasileirão

Diniz pode ganhar reforços para o duelo com o Bahia. O zagueiro Manoel, o meia Renato Augusto e o atacante Keno iniciaram, na última sexta-feira, o processo de transição e estão mais perto do retorno. Por outro lado, o zagueiro Felipe Melo e o lateral esquerdo Marcelo devem ser poupados.

O Tricolor baiano mira a recuperação no Brasileirão e também afastar as críticas. O Bahia perdeu para o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, no último sábado, na estreia no torneio nacional. Além disso, o vice para o rival Vitória, no Campeonato Baiano, ainda martela.

Na derrota para o Inter, o técnico Rogério Ceni apontou falta de concentração do Bahia, que saiu na frente no Beira-Rio. O time levou gol após cobrança de lateral e depois de escanteio.

No sábado, Cauly, desgastado, começou no banco. Contra o Fluminense, a tendência é que o meia, um dos destaques do time do Bahia, volte ao time titular.