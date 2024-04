Após protestos de jogadoras, Kleiton Lima é afastado do cargo de treinador do Santos feminino

Após protestos de jogadoras do Santos e de outros times, o clube paulista anunciou o afastamento do técnico Kleiton Lima, o qual comandava a equipe feminina. Seu retorno não gerou boa repercussão, já que foi acusado de assédio pelo elenco no fim do ano passado. Assim, o Santos confirmou que Wesley Otoni assumirá interinamente o cargo de técnico das Sereias da Vila.

Na quinta rodada do Campeonato Brasileiro feminino, a qual teve início na noite da última sexta-feira, ocorreram protestos contrários ao Kleiton Silva, começando no confronto entre Palmeiras e Avaí Kindermann, no qual as atletas das duas equipes colocaram a mão na boca durante o hino nacional. Depois, elas tiraram uma foto juntas repetindo o gesto e com Letícia e Siméia, que utilizam a camisa 19 do Palestra e do time catarinense, de costas.

Já no confronto contra as Sereias da Vila, as jogadoras do Corinthians utilizaram da mesma ação na exibição do hino nacional. O que voltou a acontecer durante a comemoração do primeiro gol corintiano. Por fim, o Cruzeiro feminino também protestou, desta vez com um vídeo reforçando "o seu compromisso no combate à violência contra a mulher".