Após derrota para o Vasco, Grêmio se reapresenta mirando partida contra o Athletico-PR no Brasileiro

Nesta segunda-feira, o elenco do Grêmio se reapresentou após a derrota por 2 a 1 para o Vasco na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. Agora, o grupo tricolor vira a chave e passa a focar no confronto diante do Athletico-PR.

Os jogadores iniciaram os trabalhos no CT Luiz Carvalho sob orientação dos preparadores físicos. Em seguida, os atletas que não atuaram em boa parte do jogo contra o Cruzmaltino foram a campo para realizar uma ação tática comandada pela comissão do técnico Renato Portaluppi.

11 jogadores do elenco sub-20 do Grêmio participaram da atividade: os zagueiros Athos, Viery e Matheus Vedrani; os laterais Igor, Wesley Costa e Fernandinho; os volantes Zortea e Kaick; e, por fim, os atacantes Guga, Alysson e Riquelme.