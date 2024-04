André Ramalho marca em goleada do PSV e é eleito craque da partida no Holandês

Com um gol marcado, o zagueiro brasileiro André Ramalho foi um dos destaques da goleada de 6 a 0 do PSV diante do Vitesse, neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Holandês. O defensor, eleito craque da partida, comentou sobre o tento.

"Alegria muito grande pelo gol, por ter sido eleito o melhor jogador da partida e mais ainda pela goleada que coloca o PSV mais próximo do título. Esse placar dilatado que conseguimos traduz bem a nossa excelente campanha", disse o zagueiro.

O PSV lidera o Holandês com 81 pontos, nove a mais que o vice-líder Feyenoord, e já pode ser campeão na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Heerenveen, no dia 25 de abril, e o segundo colocado tropeçar diante do Go Ahead Eagles. No entanto, André preza pela calma.