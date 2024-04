Alexandre Mattos é anunciado como novo executivo de futebol do América-MG

Após ser demitido do Vasco da Gama no final de março, Alexandre Mattos foi anunciado como executivo de futebol do América-MG nesta segunda-feira. O contrato assinado entre as partes é válido até o fim de 2024.

Mattos iniciou sua carreira justamente no América-MG, em 2005, ajudando a equipe a conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2009. Após 13 temporadas, o executivo está de volta ao clube que o projetou para o cenário nacional.