Tsitsipas bate Ruud e é tricampeão do Masters 1000 de Monte Carlo

Back in the winner's circle ??? @steftsitsipas reigns victorious in Monte-Carlo for a third time after knocking out Ruud 6-1 6-4.@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/LRJea4TCrI

? ATP Tour (@atptour) April 14, 2024

Tsitsipas se tornou o quinto tenista na história a conquistar o Masters 100o de Monte Carlo em no mínimo três ocasiões. Rafael Nadal, Bjorn Borg, Thomas Muster e Ilie Nastase foram os outros atletas que atingiram o feito.

O grego foi superior ao norueguês durante todo o confronto. Tsitsipas soube se impor e controlar o tempo do jogo contra Ruud, para vencer a final por 2 sets a 0.