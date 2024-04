São Paulo volta a perder um jogo em estreia do Brasileirão no Morumbis depois de 16 anos

Após a derrota para o Grêmio, em 2008, o São Paulo demorou oito anos para voltar a estrear num Brasileirão no Morumbi. Em 2014, venceu o Botafogo, por 3 a 0. As outras primeiras rodadas disputadas diante do são-paulino foram em 2015, 2018, 2019, 2020 e 2021, com vitórias sobre Botafogo (3 a 0), Flamengo (2 a 1), Paraná (1 a 0), Botafogo (2 a 0), Fortaleza (1 a 0) e Fluminense (0 a 0).

Pressionado, Thiago Carpini, que se mantém no cargo, por enquanto, tem a missão de preparar a equipe para um difícil duelo na segunda rodada do Brasileirão. O São Paulo vai até o Rio de Janeiro na próxima quarta-feira para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).