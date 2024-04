Santos tem aproveitamento positivo como visitante na temporada

O Santos possui um aproveitamento positivo em partidas como visitante na temporada. O Peixe jogou longe de seus domínios em sete ocasiões, sendo três vitórias, três derrotas e um empate.

O bom desempenho fora de casa da equipe começou no início de 2024, logo no primeiro jogo. O Santos foi a Ribeirão Preto visitar o Botafogo-SP, e saiu de campo com a vitória por 1 a 0. Os outros triunfos, contra Água Santa e São Paulo, também terminaram com o placar magro.

Como visitante, o Peixe foi derrotado pelo Palmeiras duas vezes, sendo uma na primeira fase e outra na decisão. Além disso, também perdeu para o RB Bragantino, por 1 a 0. O empate em 2 a 2 contra o Mirassol foi o único do time de Fábio Carille fora de casa.