Melo e Zverev perdem para dupla belga e ficam com vice no Masters 1000 de Monte Carlo

Foi o terceiro ano em que o brasileiro e o alemão estiveram juntos na competição, sendo esta edição a de melhor resultado da parceria.

"Terminamos aqui como vice-campeões. Por mais que, logicamente, queria ter vencido, acho que tudo que aconteceu durante a semana é um saldo mais do que positivo. Estávamos fora do torneio, o Sascha tinha dez minutos para chegar na quadra, quando entramos de alternates. Ele conseguiu chegar a tempo. E fizemos excelentes jogos, desde a primeira rodada até a final. Ganhamos de times duríssimos. Jogamos muito bem, achei que eu joguei em alto nível o tempo todo e isso é muito bom. Manter essa constância", disse Melo.

Melo e Zverev largaram na frente na decisão. A dupla conseguiu, depois de um início equilibrado, a quebra no penúltimo game, para depois fechar o set em 7/5. No entanto, os belgas quebraram logo no segundo game e venceram o set em 6/3. A dupla belga fechou o match tie-break em 10/5 e ficaram com o título.