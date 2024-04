Leila Pereira reencontra Dorival Jr. em estreia do Palmeiras no Brasileirão: "Grande prazer"

A presidente do Palmeiras Leila Pereira reencontrou o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr., neste domingo, na estreia do Verdão no Campeonato Brasileiro. O Alviverde venceu o Vitória por 1 a 0, com gol de Richard Ríos, no Barradão, em Salvador (BA).

"Nosso muito obrigada pela recepção ao querido Presidente do Vitória, Fabio Mota. Foi um grande prazer encontrar Dorival Jr.!", escreveu a mandatária do Verdão.