Em processo de reconstrução, Santos completa 112 anos de história

Dentro de campo, os resultados começaram a aparecer. O Alvinegro Praiano ficou com o vice-campeonato paulista. Em 16 partidas, foram 10 vitórias, dois empates e quatro derrotas, além de 22 gols marcados e 14 sofridos. A equipe, porém, perdeu a final para o Palmeiras.

Veja o desempenhos dos reforços



Apesar do revés, a diretoria e a comissão técnica alvinegra tiraram um saldo positivo do Estadual, dando um primeiro passo para o processo de reconstrução.

"Alcançamos dois objetivos importantes da temporada: a vaga da Copa do Brasil e a decisão do Paulista. Todos querem ganhar, mas o resultado é em detalhes: em uma decisão fomos bem nos jogos, mas pecamos em lances capitais. Alcançar o vice-campeonato nas circunstâncias que tivemos, vir a são Paulo e jogar de igual para igual, tivemos chances de gols e grande parte da partida a torcida deles sentiu que estávamos bem. A equipe está em um caminho de reconstrução e no caminho certo. Temos agora o terceiro objetivo. O elenco foi formado de forma rápida, mas eficiente, bem assertiva", disse Marcelo Teixeira.

"O santista precisava desse resgate, onde você volta a dar confiança, volta a ter o seu devido local, que é a disputa de campeonatos. O santista teve a chance de mostrar a sua camisa para o Brasil e Mundo. Deixamos para trás equipes muito fortes, todas queriam estar onde o Santos está. Queríamos o título, mas o Santos caiu de pé. O Santos lutou e vamos continuar essa briga. Não vamos nos contentar apenas com essa decisão. Queremos colocar o Santos no seu devido lugar e, para isso, queremos contar com esse apoio, que é impressionante. Os torcedores estão ao lado do clube. È uma reconstrução dura e difícil, mas estamos indo em uma direção firme e forte. hoje o santista mais comemorar do que lamenta", completou.

"Lá no começo, eu não imaginava que fossemos chegar onde chegamos. Depois, começamos a acreditar que sim, pelas partidas que fizemos, pela ideia de jogo, compraram muito bem, deram uma resposta muito boa. Foram três meses de trabalho. Orgulho muito grande desse elenco. Muito triste pelo resultado, queremos sempre ganhar, mas bastante consciente do que fizemos e do que podemos fazer na temporada", analisou Carille.