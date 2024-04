Em meio às polêmicas na 1ª rodada do Brasileirão, Abel elogia arbitragem de Vitória x Palmeiras

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro rendeu reclamações e críticas de alguns clubes com os árbitros. Não foi esse o caso do Palmeiras, que venceu o Vitória por 1 a 0, no Barradão. Perto de terminar sua entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira tomou o espaço para elogiar a equipe de arbitragem do jogo.

"Queria dar os parabéns à equipe de arbitragem. Nesse contexto de jogo e para primeira rodada estiveram muito bem. Poucas faltas marcadas, deixaram o jogo rolar em um gramado difícil. Assim que tem que ser. Menos faltas, mais jogo, mais dinâmica e mais tempo de jogo. É isso que queremos. As equipes que estiveram melhor preparadas fisicamente para aguentar esse ritmo. Queria dar os parabéns aos quatro porque dentro desse contexto, com o gramado difícil, pesado, duro, deixaram jogar sempre que possível", disse o treinador.

Abel Ferreira já acumulou alguns atritos com arbitragem do futebol brasileiro. O treinador já foi muito criticado por reclamações com os árbitros à beira do gramado, o que já rendeu diversas advertências a ele. O português, porém, também reconheceu o que para ele foi uma boa atuação da equipe de arbitragem.