Carpini vê evolução no São Paulo, reconhece queda de rendimento e assume responsabilidade por mau momento

O São Paulo estreou no Campeonato Brasileiro de 2024 com o pé esquerdo. Na noite deste sábado, os comandados de Thiago Carpini perderam do Fortaleza, por 2 a 1, no Estádio do Morumbis. Após a partida, o treinador apontou uma evolução na sua equipe, mas pontuou erros recorrentes e assumiu a culpa pelo momento do time.

"A queda é nítida. No segundo tempo, se conseguíssemos manter o mesmo padrão de competitividade. O detalhe que move o futebol, que faltou no primeiro tempo foi o gol. Acho que se sai ali seria um outro cenário. Merecíamos mas não aconteceu. No segundo tempo, a gente sofreu com essa queda de concentração, acho que tem um aspecto da ansiedade, emocional, de querer fazer. Por mais que se trate de um início de uma nova competição, é a primeira rodada de 38. Uma competição longa que precisamos de constância. isso foi muito falado nesse período. É preciso jogar bem, pontuar. Temos que estar bem em todas as competições, temos que buscar a vitória em todos os momentos. Caímos de produção no segundo tempo, o nível de atenção, concentração. Tínhamos superioridade no momento do gol. São situações que seguimos trabalhando, evoluindo. São erros recorrentes, incomoda muito. Trabalhamos em cima disso, vemos vídeos. Às vezes acontece dessa maneira. O segundo gol é uma situação de total desequilíbrio, é um fator que precisa trabalhar melhor. A primeira finalização do Fortaleza foi gol. Não tem porque se lançar de qualquer maneira, tem que ser de forma equilibrada. Precisamos ter mais equilíbrio e não podemos estar tão expostos e tomar um gol de contra-ataque. Isso incomoda muito, a mim e aos jogadores. Seguimos trabalhando e buscando essa melhora", disse Carpini.

"Espero que esse momento ruim passe logo e que as vitórias voltem. No momento negativo, é difícil pontuar coisas boas, parece que está se defendendo, mas existe uma evolução, o primeiro tempo mostrou isso. Mas, o resultado final foi a derrota e o torcedor está chateado, assim como nós", seguiu.