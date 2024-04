Carpini cita diálogo com Muricy e comenta chance de demissão no São Paulo: "Trabalho para fazer o melhor"

Carpini chegou com alta expectativa e com poucos meses de São Paulo faturou a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras, ao vencer o rival nos pênaltis. Depois disso, a equipe ficou no meio do caminho no Paulistão ao ser eliminado pelo Novorizontino, nas penalidades, em seu estádio. No comando da equipe, Carpini tem 17 jogos, sete vitórias, seis empates e quatro derrotas.

O revés para o Fortaleza aumenta a pressão em cima do treinador para a sequência do ano. Carpini, porém se diz tranquilo sobre a possibilidade de ser desligado do cargo e diz que trabalha para fazer seu melhor pelo clube.

"O futebol tem se profissionalizado mais. O imediatismo que existia antigamente não mudou muito, mas vejo clubes melhores preparados nas tomadas de decisões, diretores entendendo que o processo não é de uma hora para outra e que precisa de uma continuidade. Nosso nível de profissionalismo não pode estar atrelado só ao resultado, é o que eu penso. Claro que o resultado move tudo, mas é o dia a dia trabalho, ideias, gestão, respaldo e o resultado precisa acontecer se não a troca é inevitável. A gente está tranquilo em relação a isso, não é uma coisa que me preocupa. Trabalho todos os dias para fazer meu melhor pelo São Paulo, melhorar, evoluir e passar o máximo de informações aos atletas. A minha responsabilidade comigo mesmo é fazer meu melhor. O futebol precisa caminha mais para longevidade, paciência. Não falo isso só pelo momento que vivemos, e o que acredito. Você vê os trabalhos que vêm dando certo tem continuidade, tem longevidade", finalizou.

O São Paulo já precisa focar em seu próximo compromisso, que acontece na quarta-feira, contra o Flamengo. As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.