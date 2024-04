Bayer Leverkusen goleia o Werder Bremen e fatura título inédito do Campeonato Alemão

Aos 44 minutos, ainda deu tempo de Wirtz marcar seu terceiro gol e o quinto dos mandantes. O camisa 10 recebeu passe, invadiu a área e bateu cruzado para o fundo das redes.

Com o apito final, e o Bayer Leverkusen confirmando o primeiro título do Campeonato Alemão de sua história, a torcida invadiu de vez o campo para comemorar com os jogadores.

Darmstadt x Freiburg

No outro jogo do dia no Campeonato Alemão, Darmstadt e Freiburg se enfrentaram no Merck-Stadion am Böllenfalltor. Com gol de Ritsu Doan, os visitantes venceram de 1 a 0.