Atlético-MG publica foto da perna de Zaracho e prepara reclamação à CBF por arbitragem

O Atlético-MG reclamou da arbitragem do jogo deste domingo, na Neo Química Arena, contra o Corinthians pela estreia no Campeonato Brasileiro. O Galo, que ficou com um ponto após empate sem gols, usou suas redes sociais para criticar o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz e o VAR do duelo. Durante a etapa complementar do jogo, a equipe, em seu X (antigo Twitter), publicou uma foto do joelho de Zaracho e da entrada forte de Fagner, lateral direito do Timão, no jogador atleticano.

Isso é lance de amarelo?