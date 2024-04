Vitória x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pela 1ª rodada do Brasileirão

Palmeiras e Vitória se enfrentam na tarde deste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

O duelo marcará o encontro entre os atuais campeões das Séries A e B do Brasileirão. O Verdão vem de vitória contra o Liverpool-URU de virada, por 3 a 1, no Allianz Parque, pela Libertadores. No último fim de semana, a equipe bateu o Santos e conquistou o Paulistão pelo terceiro ano consecutivo.