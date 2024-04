Vasco x Grêmio: veja onde assistir, prováveis escalações e informações do jogo pelo Brasileirão

O Grêmio, por sua vez, conquistou o segundo heptacampeonato gaúcho em sua história ao bater o Juventude na final. Entretanto, em meio a disputa do título estadual, o Tricolor estreou na fase de grupos da Libertadores e acumulou duas derrotas.

Na última terça-feira, com um time misto, perdeu em casa para o Huachipato, do Chile, por 2 a 0. Lanterna do grupo C e com um duelo fora de casa diante do Estudiantes-ARG pela frente na próxima rodada, o time de Renato Gaúcho está sob pressão.

Diante deste panorama, o Grêmio vai a São Januário com sua força máxima para somar os três pontos. Mas Renato tem problemas com a lateral esquerda, já que o titular Reinaldo e seu reserva imediato Mayk estão lesionados. Fora isso, segue a dúvida sobre quem será o goleiro titular, se o argentino Marchesín ou Caíque, que vêm se revezando na posição.

No Vasco, Ramón Díaz não contará com seu principal jogador. O francês Dimitri Payet está lesionado e não estará em campo. A torcida, entretanto, esgotou todos os ingressos e estará em massa em São Januário para apoiar o time.