???????Vasco lança uniforme com homenagem a Roberto Dinamite

Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do Vasco, completaria 70 anos neste sábado. O ídolo do Gigante da Colina faleceu em janeiro de 2023, após lutar contra um tumor no intestino.

O Vasco vai estrear o uniforme em homenagem a Dinamite neste domingo, contra o Grêmio, em São Januário, às 16h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.