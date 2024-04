Thiago Carpini é xingado pela torcida do São Paulo após derrota para o Fortaleza no Morumbis: "Burro"

O momento do técnico Thiago Carpini, do São Paulo, não é bom. Na noite deste sábado, o Tricolor foi derrotado pelo Fortaleza, por 2 a 1, no Morumbis, na estreia do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, a torcida não perdoou e desabafou contra o treinador, chamando-o de burro em meio às vaias e outros xingamentos.

Carpini chegou um pouco menos pressionado para o confronto de estreia do Brasileirão devido à vitória do Tricolor por 2 a 0 sobre o Cobresal-CHI, pela segunda rodada da Libertadores. Apesar do triunfo, a atuação da equipe não agradou quem viu o jogo.

O duelo contra o Fortaleza poderia vir como uma boa resposta e dar um alívio para o treinador seguir trabalhando, mas, mais uma vez, o São Paulo ficou devendo. O treinador manteve o esquema com três zagueiros e optou por começar jogando com Galoppo ao invés de James Rodríguez. Apesar da pouca participação do argentino, os mandantes fizeram um primeiro tempo aceitável, empurrando o Fortaleza para trás e criando chances de gols.