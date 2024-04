Teixera fala sobre Patrick, troca com Fortaleza, compra de Hayner e afastamento de Morelos

Presente em evento de comemoração do aniversário do Santos no Monte Serrat, o presidente Marcelo Teixeira aproveitou a chance para explicar neste sábado as negociações que envolvem o clube antes do início da Série B do Brasileirão. Alguns casos estão bem encaminhados, como a chegada do meia Patrick (Atlético-MG), a compra de Hayner, a troca com o Fortaleza entre Felipe Jonatan e Escobar e o afastamento do atacante Morelos.

Por fim, Marcelo Teixeira ainda falou sobre algumas especulações. Ele negou interesse em dois jogadores que estão livres no mercado: o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Alexandre Pato.