Sub-15 e sub-17 do Santos goleiam o EC São Bernardo pelo Paulista

O sub-15 e o sub-17 do Santos golearam o EC São Bernardo na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, pela segunda rodada da fase inicial do Campeonato Paulista. A categoria mais jovem venceu por 4 a 1, com gols de Gabriel Neves, Maylon, Nadson e Guilherme Sant'ana. Pedro Padula (3x), Benicio e Juninho marcaram os gols da goleada por 5 a 0 aplicada pela categoria mais velha.

As equipes estrearam na competição no sábado passado, quando golearam o Mauaense pelo mesmo placar. Ambas as partidas foram vencidas pelo Peixe por 7 a 0.

As duas categorias lideram o Grupo 14 da competição, com seis pontos conquistados, e voltam a campo no próximo sábado, para enfrentarem o Jabaquara, no Estádio Espanha, em Santos. Como ocorreu neste sábado, o sub-15 joga às 9h (de Brasília) e o sub-17 às 11h.