Stuttgart vence Eintracht Frankfurt e encosta no Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão

O Stuttgart venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0, neste sábado, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado na MHP Arena, os mandantes encostaram no Bayern de Munique, que também venceu seu compromisso.

Os gols do Stuttgart foram marcados por Serhou Guirassy, Deniz Undav e Jamie Leweling, todos no primeiro tempo. Na segunda etapa, coube à equipe administrar o placar diante de um Frankfurt pouco inspirado.