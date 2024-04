Sob pressão, Internacional vence Bahia de virada na estreia do Campeonato Brasileiro

Pressionado pela sequência negativa de resultados na temporada, o Internacional venceu o Bahia por 2 a 1 na noite deste sábado, de virada, no Beira-Rio. O Colorado saiu atrás do marcador no segundo tempo, mas empatou logo em seguida e buscou a vitória, garantindo assim seus primeiros três pontos no Campeonato Brasileiro.

O Bahia abriu o placar com Biel, mas o Inter buscou a virada com gols de Wesley e Fernando. O triunfo é muito importante para o técnico Eduardo Coudet e o grupo de jogadores, que começaram a ser questionados por parte da torcida após a eliminação no Campeonato Gaúcho e o começo ruim de Copa Sul-Americana.

O próximo compromisso do Internacional será na quarta-feira, contra o Palmeiras, na Arena Barueri. Já o Bahia recebe o Fluminense na terça, na Arena Fonte Nova, também pela liga nacional.