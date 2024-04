São Paulo terá Galoppo titular para estreia no Brasileiro contra o Fortaleza; veja escalações

?? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/JMkc8qD3kl

O técnico não conta com os laterais Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Moreira (lesão no músculo reto femoral da coxa direita) e Patrick (lesão muscular à esquerda do quadril), o volante Luiz Gustavo (lesão no tendão de Aquiles da perna direita), nem com os meias Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Lucas Moura (lesão na região posterior da coxa esquerda). Nikão e Young seguem aprimorando a forma física e também desfalcam o São Paulo.

A baixa mais recente é a do atacante Ferreirinha, que sentiu o adutor esquerdo e foi cortado do jogo contra o Cobresal-CHI, pela Libertadores, no meio de semana. Na ocasião, o Tricolor venceu o duelo por 2 a 0.

Do outro lado, o Fortaleza tem: João Ricardo; Kuscevic, Titi, Brítez e Bruno Pacheco; Hércules, Zé Welison, Yago Pikachu, Pochettino e Marinho; Lucero.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem as baixas dos meias Calebe e Matheus Rossetto, que estão no departamento médico.