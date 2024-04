São Paulo planeja quebrar tabu de quase quatro anos contra o Fortaleza

O São Paulo faz sua estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, contra o Fortaleza. Para iniciar a campanha com o pé direito, a equipe deve quebrar um tabu incômodo contra o time cearense. O Tricolor Paulista não vence o Leão do Pici há quase quatro anos.

A última vez que o São Paulo derrotou o Fortaleza foi no dia 14 de novembro de 2020, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. Com gols de Luciano (2x) e Gabriel Sara, o Tricolor Paulista venceu a partida por 3 a 2. David e Wellington Paulista anotaram os tentos do Leão do Pici.

Desde então, São Paulo e Fortaleza se encontraram em oito oportunidades. Foram quatro empates e quatro vitórias dos cearenses, sendo a última em pleno Morumbis, por 2 a 1, em jogo que antecedeu a final da Copa do Brasil.