Revelado pelo Palmeiras, Lucas Esteves projeta duelo com ex-clube: "Emoção especial"

"Passei uma parte importante e alegre da minha vida no Palmeiras. Tive oportunidades na base e no profissional, conquistei títulos expressivos e aproveitei da melhor maneira possível. Serei sempre grato por tudo o que fizeram por mim enquanto estive lá. Jogar contra será uma emoção especial. Ainda tenho muitos amigos no Palmeiras, mas deixarei todo esse sentimento de lado no domingo. Hoje, defendo as cores do Vitória e farei de tudo para que a gente estreie vencendo no Brasileiro", afirmou Lucas Esteves.

Lucas Esteves chegou ao Palmeiras aos 14 anos e fez toda a sua formação como atleta no clube. Após deixar o Verdão, o lateral acumulou passagens pelo Colorado Rapids, dos EUA, onde foi premiado como melhor jogador jovem do ano na Major League Soccer, em 2022, além de Fortaleza e Atlético-GO.

"Encaro como um grande desafio essa partida de domingo, afinal o Palmeiras segue tendo uma das melhores equipes do futebol, mas estou bem confiante de que, diante da nossa torcida, conseguiremos um bom resultado. O Vitória foi campeão da Série B, junto comigo chegaram vários jogadores de qualidade para esta temporada, acabamos de ser campeões estaduais batendo o nosso rival na final, então as expectativas são as melhores possíveis. Seguimos trabalhando duro para que elas se confirmem", concluiu o jogador.